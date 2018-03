50 miliónu zneužitých účtů? Necháváme se manipulovat, dáváme soukromí všanc, říká Koubský

dnes | Facebook je udělaný tak, aby cílil reklamu a obsah na konkrétního uživatele podle jeho profilu, jestli mohla společnost Cambridge Analytica ovlivňovat volby i v Česku nevíme, ale i kdyby ano, určitě by to neporušovalo žádné národní zákony, říká publicista a editor 067.cz Petr Koubský. Dodává, že k žádnému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, je to normální způsob fungování Facebooku a světu kolem nás, necháváme se manipulovat.