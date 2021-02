Pondělí bez nouzového stavu se neobávám, nestane se vůbec nic, máme také jiné možnosti. Je to odpovědnost premiéra Babiše, k uzavření našeho okresu dojde, sjedou se policisté z celé České republiky, je to teď už zbytečné, situace se u nás stabilizuje, přesouvá se se to jiných okresů, říká poslanec ODS a starosta Trutnova Ivan Adamec.