Společnost by se měla vůči nerizikovým vězňům otevírat, Dalík je pozitivní vlaštovka, máme nedostatek polouzavřených věznic. Vězni se mohou pohybovat bez dozorců, je to o důvěře. Režim výkonu trestu se musí postupně uvolňovat, když po tvrdém výkonu trestu jdou rovnou na ulici, to víc se pak do věznic vrací, říká advokát Miroslav Krutina.