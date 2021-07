Česká pošta nebude nikoho nikdy diskriminovat kvůli tomu, že je příslušník menšiny LGBTQ+. Chceme vyjádřit podporu všem, mělo by to být samozřejmé, ale v naší společnosti není. Podpora Prague Pride vyvolala největší debatu v historii, negativních reakcí je víc, ale já jsem nadšen, někomu to pomůže, říká generální ředitel České pošty Roman Knap.