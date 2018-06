Aktip? Velký podvod, kdo rozmlouvá chemoterapii, je vrah. Psychosomatika je jen placebo, říká Kubek

dnes | Šokovalo mě, na co jsou lidé schopni naletět. Terapeuty a poradce nikdo neřeší, nenese za ně odpovědnost. V případě Aktipu má jednat policie. ČLK zahájila řízení s Jarmilou Klímovou, můžeme ji vyloučit z komory, to jí ale nezabrání dál provozovat činnost, kterou nazývá poradenství, říká Milan Kubek, předseda České lékařské komory. Dodává, že léčitelství je jako prostituce, nelze ho zcela vymýtit, ale měla by se nastavit jasná pravidla, jak ho provozovat.