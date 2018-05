ANO dál hlasuje s ďábelskou koalicí, máme pochybnosti, že o vládu s ČSSD stojí, říká Chvojka

dnes | Kroky hnutí ANO posilují v našich řadách počty odpůrců vstupu do vlády, s dalším pokusem o sestavení vlády Babiš hazarduje, pokud to nevyjde, bude vědět, kde hledat příčinu, říká Jan Chvojka, poslanec za ČSSD. Dodává, že slova prezidenta Zemana o jmenování Babiše znovu premiérem ho nepřekvapila a nehrají ve stranickém referendu ČSSD o vstupu do vlády žádnou roli.