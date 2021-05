Je jasné, že porušuje minimálně zákon o střetu zájmů. To, že ministr neví, že má podat majetkové přiznání, by mě u kterékoliv jiné vlády zarazilo, u téhle vlády mě to ale nezaráží, říká ředitel Transparency International Petr Leyer. Ministr Arenberger podle něj uváděl nepravdivé údaje. Bylo to do jisté míry cílené, aby zakryl vztah veřejné a soukromé funkce, dodává.