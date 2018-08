Asteroidy nás mohou vymazat z mapy, odkloníme je supersilnými lasery, říká Schmidt

dnes | Česko může zničit asteroid o velikosti 150 metrů, na Evropu by stačilo 650 metrů, popisuje Nikola Schmidt. Je členem skupiny vytvářející strategii planetární obrany, která působí na Univerzitě Karlově. I malý stát jako Česko prý má co nabídnout. Podle něj mají experti přehled až o 99 % asteroidů větších než jeden kilometr. O asteroidu o velikosti 650 metrů jsme se ale dozvěděli jen dva týdny předem a na to teď nemáme řešení, upozorňuje. Pomoci by prý mohlo jádro nebo supersilné lasery, které by dokázaly změnit dráhu asteroidu.