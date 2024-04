Ukrajině dojdou lidi a pak Rusko postoupí až k nám. Jednejme o míru, vyzývá Mach

"Když to bude pokračovat tímhle způsobem, Ukrajina bude první, komu dojdou lidé, prohraje a výsledkem bude, že Rusko třeba postoupí až k našim hranicím. Proto mi dává smysl jednat o míru," říká kandidát za SPD do Evropského parlamentu Petr Mach. A proč je podle něj největším problémem EU Green Deal a migrační pakt? Epizoda je součástí předvolebního seriálu rozhovorů s lídry.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:38-4:50 Co je podle Petra Macha největší současná výzva a největší hrozba pro Evropskou unii? Co by dělal proti změně klimatu, když se staví proti Green Dealu? A proč si nemyslí, že proti oteplování dohoda pomůže?

4:50-8:27 Neznepokojuje Petra Macha současné oteplování a proč si myslí, že záplavy po světě i rekordně teplé jaro v Česku nejsou ničím výjimečným? Co vadí Machovi na dohodě nejvíce?

8:27-12:36 Proč by lídr SPD do voleb do Evropského parlamentu stál o referendum o vystoupení ČR z EU a co jemu samotnému na EU vadí? Proč vnímá jako problém migrační pakt?

12:36-16:40 Jak by se Mach s problémem migrace v rámci EU vyrovnal a za co by podle něj měla být odpovědná Česká republika? O tom, proč dává za příklad Maďarsko a jak by zabránil lidem, aby vůbec nastoupili na lodě, které k břehům unie připlouvají. Proč vnímá solidaritu v rámci migračního paktu jako vynucenou?

16:40-22:16 Proč podle Macha Západ tlačí Ukrajinu k "pokračování války"? Jak by si představoval, že by měl konflikt skončit, a proč mu současný způsob podpory válkou zasažené zemi nevyhovuje?

22:16-31:55 Co si myslí o slovech stranického kolegy Ivana Davida, že na Ukrajině jde o zájmy USA, nikoliv Ukrajiny? Proč si Mach myslí, že by Ukrajina měla nechat hlasovat o tom, kdo chce zůstat její součástí?

31:55-32:46 Anketní otázky pro kandidáty do Evropského parlamentu.