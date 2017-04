Autismus? Absence komunikace, agrese, sebepoškozování. Rodina kolabuje, stát nepomůže, tvrdí Třešňák

dnes | Autismus naší dcery je spojen s totální absencí komunikace. Autisté, kteří se naučili psát mluvili o vnitřní tenzi, která se stává nesnesitelnou, musí to kompenzovat sebepoškozováním, agresí, ale jsou to jen domněnky. V mnoha západních zemích jsou přitom dostupné formy terapie, které mohou stav lidí s autismem výrazně zlepšit, říká Petr Třešňák, autor námětu na dokumentární film Děti úplňku, který zítra uvede Česká televize. Dodává, že rodiny naráží na nefunkčnost systému, v některých je to obrovské sociální drama. Pokud v Česku žádáte o sociální službu, stát se podle něj dokáže postarat jen o nenáročné pacienty. Lidi s autismem tak většinou odmítají.