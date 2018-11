Babiš a Zeman útočí na nezávislou justici, prožíváme zásadní zápas, říká Přibáň

dnes | Miloš Zeman a Andrej Babiš mají zájem na tom, abychom nedůvěřovali institucím, míní právní filozof z Cardiff University Jiří Přibáň. S demokracií to podle něj ale nemusí být tak strašné, jak se to občas jeví. Jestli je něco typické pro českou společnost, tak to, že nemá ráda radikální řešení a instinktivně se brání snahám dostat ji pod autokratickou vládu, představa, že by nějaké hnutí získalo 40 procent, je stále nepravděpodobná, myslí si Přibáň.