Babiš fascinuje, ale kampaň je nuda, snad se ještě přiloží pod kotel, říká Horák

Čekal jsem, že kampaň bude zajímavější. Babišovy statusy o chatách a chalupách migrantům začínají být zajímavé, ale celkově je to nuda, neděje se nic, všichni říkají to samé, říká marketingový expert Jakub Horák. Média jsou Babišem fascinovaná. Pro lidi je to manažer, v těchto volbách jde jen o post premiéra. Nečekejte, že se v listopadu budeme radovat, ať vyhraje kdokoliv, dodává.

