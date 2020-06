Vláda chce po sněmovně bianco šek na 137 miliard, aniž by řekla, za co je utratí. To je podvod na občany, míní bývalý ministr financí z TOP 09 Miroslav Kalousek. Půlbilionový schodek rozpočtu si můžeme dovolit, ale jednorázově. Vláda se ovšem chystá bezhlavě utrácet i v dalších letech. Skupina kolem premiéra uchopila stát, aby si sama stanovovala pravidla a sama je vykládala a vykonávala, říká.