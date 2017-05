Babiš mě nezajímá, lidé si myslí, že nás nemohou volit, když nechodí do kostela, říká Bělobrádek

dnes | Nechceme centrálně řízenou moc, nemyslíme si, že stát se má řídít jako firma, když se Babiš očistí, spolupráci nevylučuji, ale koalice se tvoří po volbách, tvrdí znovuzvolený předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Dodává, že spojení se Starosty dává smysl, protože hodně voličů si myslí, že jsou stranou jen pro lidi, kteří chodí do kostela. On sám prý má straně stále co nabídnout, volební výsledky posledních let to podle jeho názoru dokazují.