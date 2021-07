Jsou tři favorité voleb, pro jejich výsledky je ale zajímavější druhá liga, tedy menší subjekty. Andrej Babiš by měl radost, kdyby se do sněmovny dostal Robert Šlachta, který nakonec může rozhodnout, kdo tady bude vládnout, míní novinář Jindřich Šídlo. Úplně bych nesázel na to, že strany z koalice Spolu nikdy nepůjdou s Andrejem Babišem do vlády. Vypadá to, jako kdyby Pirátům spadl řetěz, dodává.