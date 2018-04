Babiš potřebuje ČSSD jen k vyslovení důvěry, koaliční smlouva pro něj nic neznamená, říká Dienstbier

dnes | Andrej Babiš ví, že jeho vládu po vyslovení důvěry už nikdo neodvolá, protože funguje koalice s KSČM a SPD, myslí si senátor Jiří Dienstbier. Nabídku Babišova hnutí na vládní spolupráci má v pátek posoudit předsednictvo ČSSD. Jak ta nabídka zní, to Dienstbier netuší. Pro sociální demokracii by bylo mnohem rozumnější odejít do opozice, to je názor, který sdílí i někteří poslanci a celý senátorský klub, říká zákonodárce. Svoji hru podle něj hraje i prezident. Pro Miloše Zemana je výhodné mít premiéra, který je na něm existenčně závislý, míní Dienstbier.