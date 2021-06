Česku to neprospívá, ale řešit to musíme. Žádný vysoký představitel jiné země takové problémy nemá, vysvětluje europoslanec Stanislav Polčák z hnutí STAN, proč podpořil rezoluci kritizující střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Odmítám konstrukci Agrofertu, že se nemohli jakkoliv vyjádřit a že jsou odděleni od pana premiéra. Je to právní trik, kterým holding ve svěřenském fondu zaparkoval, dodává.