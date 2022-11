Babiš vydrží smířlivý týden, pak budou hnojomety pálit. Nemá co ztratit, říká Hussar

„Andrej Babiš je teď nepřirozeně naroubován do pozice hodného důchodce, který obráží republiku, a jeho slogan připomíná reklamu na projímadlo. Celé je to takové smířlivé, ale není to autentické,” míní politický marketér Jakub Hussar. „Babiš tak dlouho polarizoval společnost, až se voliči zabetonovali. On je kult, zná ho 98 % lidí a všichni už si na něj mohli udělat názor,” dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!