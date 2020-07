Andrej Babiš odjíždí ze summitu EU jako vítěz, dostal peníze navíc, Česko nepatří ke státům, co by spoluvytvářely dění EU, říká redaktor Hospodářských novin Ondřej Houska. Členské země se nakonec vždycky domluví, kompromis je ale vágní. Řešíme, jestli si Česko přivezlo o miliardu víc nebo míň, ale neřešíme to podstatné, že nestačí, že má veřejné finance v pořádku, dodává.