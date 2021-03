Nejsem zhrzený úředník, naprosto odmítám, že jsem selhal. Při nástupu mi bylo sděleno, že je vše připraveno a já budu jen koordinovat, říká bývalý národní koordinátor očkování Zdeněk Blahuta. Ve funkci vydržel necelé dva měsíce. Už jsem v tom neviděl smysl. To, že mi Babiš zakázal mluvit s médii, byl velký problém. Tehdy jsem to ještě nevzdal, ale bylo to rozhodnutí spíše srdcem než rozumem, líčí.