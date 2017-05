Babišovo jednání bylo chybné, měl by zvážit odstoupení, postrádám od něj vysvětlení, říká Telička

dnes | Je pro mě problematické, že hnutí ANO zvažuje podporu pro prezidenta, je pro mě nepřijatelné, co prezident Zeman dělá, říká europoslanec za hnutí ANO Pavel Telička a dodává, že postrádá od ministra financí Babiše nějaké komplexní vysvětlení, které si zaslouží nejenom on, ale primárně veřejnost. Podle jeho slov by měl ministr financí zvážit rezignaci, protože zde jsou velmi závažná fakta o jeho chybném chování. Přijetí poslance z hnutí Úsvit by podle něj údajně bylo popřením toho, s čím šlo hnutí ANO do evropských a parlamentních voleb. Šlo by údajně o další zpochybnění profilu hnutí ANO.