Vyrazil jsem s báglem, neměl jsem jinou misi než očumovat. Píchnul jsem prstem do mapy a jel jsem. Trávil jsem tam hodně času sám, zážitky byly nejintenzivnější, říká zpěvák Dan Bárta o podcastu Nevinnosti světa, kde zaznamenal své zážitky z exotických cest. Po Ekvádoru jsem se zbavil závislosti na drogách, myslíte si, že je to jen epizoda, ale droga je fakt tvrdá a pěkně to s vámi zamává, dodává.