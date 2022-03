„Předpokládám, že když Ivan David něco cituje z ruské propagandy, tak to má ověřené i z druhé strany. O některých okolnostech nemáme informace, které by byly z nezávislých zdrojů ověřené. Ve válce se tyhle věci dějí. Za válku ale může Rusko a je to jeho vina. Nevím, co ode mě chcete slyšet,” říká bývalý velvyslanec v Moskvě a Kyjevě a dnes poslanec SPD Jaroslav Bašta.

