Bělohlávek: Umělec musí být stále nespokojen, právě ta cesta, hledání dokonalosti, to je ten smysl

dnes | To co teď s Českou filharmonií prožíváme, ta duchovní spřízněnost, to je vrchol mé kariéry. Naplňuje mě to pocitem štěstí, to že to prožívám tady a s tímto orchestrem. Ale určitě jsme ještě nedosáhli na úplný vrchol, říká šéfdirigent české filharmonie Jiří Bělohlávek. Dodává, že je mnoho skladeb, kde udělal chyby, ale je důležité aby si i dirigent uměl chybu přiznat.