Beneš: U fotbalu se hloupne, hlavičkování vede k demenci, člověk není stavěný na třískání do hlavy

dnes | Následky se mohou projevit až za mnoho let, je to ale stejná demence jako u Alzheimerovy choroby, tvrdí neurochirurg Vladimír Beneš. Spolu s několika dalšími lékaři podepsal petici, která na problém upozorňuje a požaduje zákaz hry hlavou u dětí mladších třinácti let. Není to pro ně nic blahodárného, nejde o jeden úder, ale o to, že se ty údery opakují, upozorňuje Beneš. Nějaká helma, která by nevadila a ztlumila by ty základní údery, by svou službu udělala, myslí si neurochirurg.