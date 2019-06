Benešová: Lidé, co mě nálepkují? Některé z nich si pamatuji z telefonních odposlechů

dnes | Nejsem ohybačkou práva. Necítím se být člověkem, který by justici násilnil, nikdy jsem to nedělala a ve svém pokročilém věku to ani nemám zapotřebí. Nic pořádného na mě nemají. Jsem ženská tvrdá a také jsem starý válečník, říká ministryně spravedlnosti Marie Benešová.