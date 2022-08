„Myslím si, že se to v něm rvalo. Udělal sice velký čin pro svět, ale pro Sovětský svaz to znamenalo totální krach. Jednou jsem mu k jeho dílu, rozpadu SSSR, gratuloval a on se zatvářil jako šťovík,” vzpomíná někdejší politik Michael Kocáb na Michaila Gorbačova, posledního sovětského vůdce, který zemřel v úterý ve věku 91 let.

