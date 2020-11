Spousta žen neřeší menstruaci snadno. Nejsem si ale jistá, jestli jsou vložky zdarma, jak to schválilo Skotsko, nejlepším řešením. Lepší by bylo snížit DPH, aby si každá žena mohla vybrat, míní zakladatelka blogu Kalíšek.cz Ilona Bittnerová. Řada mužů z toho zbytečně dělá kontroverzní téma. Měli by menstruaci brát jako něco normálního, mělo by se o tom víc mluvit ve školách, dodává.