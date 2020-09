Hygienici od dubna používají virtuální call centrum Daktela, část hygienických stanic ale dodnes není k zásadnímu systému připojená, říká Michal Bláha z Hlídače státu. Někteří hygienici obvolají za den tři lidi místo třiceti. Trasování je věc, kterou zvládne člověk po hodině školení, hygienici ale až do srpna odmítali, aby to dělal někdo jiný. Je to i selhání ministra a hlavní hygieničky, dodává.