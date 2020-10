Jde o důvěryhodnost vládních kroků, máme právo data o kapacitě nemocnic znát. ÚZIS manipuluje, přístup neměli ani záchranáři, tvrdí ředitel Hlídače státu Michal Bláha, který informace získal. Nebylo to oficiální cestou, ale bylo to legální. Je důležité ta čísla znát. Když vláda vysvětlí, co znamenají, tak jí bude veřejnost důvěřovat a bude vědět, co se děje, dodává.