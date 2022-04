„To, co vidíme, je naprostá tragédie a ruské počínání na Ukrajině to ukazuje v jiném světle. Doopravdy to vypadá jako cílená likvidace většího množství lidí. Nechápu, o co komu šlo a proč by to ruští vojáci dělali,” říká šéfredaktor Voxpot Vojtěch Boháč. „Za pár dní na místo odjíždíme, protože chceme sbírat příběhy lidí a doptat se jich,” dodává.

