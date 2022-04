„Nevidím důvod tvrdit, že Rusko nikdy nebude jiné. Když Belgie páchala zločiny v Kongu, tak jsme to mohli říkat taky,” říká šéfredaktor Voxpot Vojtěch Boháč. „Když se nezlobíme, že Chartu 77 do roku 1989 podepsalo jenom 1 900 lidí, tak bych nebyl tak odsuzující vůči tomu, co dělají lidé v režimu, kde můžete dostat 15 let vězení jen za to, že mluvíte o válce,” dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!