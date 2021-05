Reakce EU by měla být extrémně tvrdá, to si Lukašenko nemůže dovolit, obávám se, že novináři jde o život, zajistit jeho bezpečnost bude velmi obtížné. Lukašenkovi se dostává důležitá podpora od Kremlu. Česko by mělo vyhostit běloruské diplomaty, říká europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová. Mrzí mě, že nekompetence naší vlády došla tak daleko, že se Vrbětice neprojednávaly na summitu, dodává.