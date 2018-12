Bojoval s nejvyšší stěnou světa. Bylo to na hraně, pád znamená smrt, říká Petreček

dnes | Ta stěna má čtyři a půl kilometru, rychlost dýchání je v téhle výšce šílená, celá výbava i s batohem váží pro jednoho člověka třicet kilo, lezeme i dvanáct hodin denně, líčí horolezec Tomáš Petreček, který se ve dvojici s Markem Holečkem neúspěšně pokusil zdolat unikátní cestou horu Nanga Parbat. Dolů nás poslal vítr, na hřebenu už to člověka strhává na zem, je to nebezpečné, chybělo nám 300 výškových metrů, říká. Když se to nepovedlo teď, povede se to jindy, dodává.