Box mi chyběl, Babiaka jsem seřezal, za miliony bych šel do ringu znovu, říká Konečný

dnes | Box mi chyběl, vyhrál jsem a užil jsem si to. Chyběl mi adrenalin, atmosféra při zápase byla skvělá. Chtěl jsem, aby si dcery užily, když tatínek boxuje, aby si uvědomily, co táta dělá, jak riskuje. Za pět milionů bych šel do ringu s kýmkoliv, za tři jen s nějakým blbečkem, říká boxer Lukáš Konečný, mistr světa z roku 2012, který se vrátil po více než čtyřech letech do profesionálního ringu. V roce 2013 otevřeně podpořil Miloše Zemana v prezidentské volbě, ale svoji podporu v roce 2018 už nezopakoval. Zklamal mě, změnil jsem na něj názor. Nelíbí se mi jeho podpora Babiše a to, jak rozděluje společnost, říká.