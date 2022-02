„Bereme to tak, že nám bylo v životě hodně dáno a chceme to do společnosti vrátit,” říkají bratři Mariusz, Valdemar a Adam Wałachovi, investoři a zakladatelé společnosti Walmark. Dneškem spouští investiční nadaci 3WFoundation, do které vložili ze svého majetku 1,8 miliard korun a každý rok z ní chtějí rozdělit sto milionů korun na různé projekty.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!