Největší chybou je dívat se na historické osobnosti jen dnešní perspektivou. Známe spoustu výroků, které by pro to, že byl rasista, mluvily. O Indech řekl, že je to druhá nejhorší rasa hned po Němcích, líčí historik Bořivoj Hnízdo. Slova o rasismu někdo napsal na podstavec Churchillovy sochy v Praze. Byl sociálním darwinistou, ale pozdním, ve 20. a 30. letech, kdy už se to nenosilo, říká Hnízdo.