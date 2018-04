Byli jsme ožralové a feťáci, málem jsme se rozpadli, spolu nás drží láska, říkají členové J.A.R.

dnes | Vyzkoušeli jsme skoro všechno, na léčení jsme ale nemuseli a každý se s tím popral sám, líčí Michael Viktořík a Oto Klempíř ze skupiny J.A.R. Ta letos oslaví už 29 let existence. Vidíme se třicetkrát ročně, což je na dospělé muže tohoto ražení tak akorát, vysvětluje Klempíř, proč se kapela ještě nerozpadla. Jednou k tomu prý měla blízko kvůli aktivitám Romana Holého. J.A.R. je kombinace srandy a vážných věcí, nikdy nevíte, co je co, popisuje Viktořík.