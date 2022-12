Čech poletí do vesmíru. Proč jsem uspěl, je otázka za milion, říká umělec Yemi A. D.

„Často jsem měl nedosažitelné sny, ale let do vesmíru byl za hranicí všeho, co jsem si byl schopen představit. Vyrojila se spousta rasistických komentářů, mám už ale hroší kůži,“ říká choreograf Yemi Akinyemi Dele, který byl vybrán z milionu uchazečů do posádky umělců, která má v příštím roce v raketě SpaceX obletět Měsíc. „Moje poslání v misi je daleko za hranici tance,“ dodává.

