Očkování představuje obecné dobro, lidé, kteří se odmítají očkovat, benefitují na proočkovanosti společnosti, aniž by nesli stejná rizika. Má to být poslední řešení, nikomu se do toho moc nechce, ale není už moc času přimět lidi k vakcinaci, stát selhal, promrhaly se měsíce, pokud to premiér odmítne, mohou tu umírat lidé, kteří by nemuseli, říká etik a filozof David Černý.