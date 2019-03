Česká Wikipedie se na protest odmlčela. Svobodný internet je v ohrožení, říká Dostál

dnes | Směrnice, kterou bude projednávat Evropský parlament, by zamezila svobodnému sdílení informací, pro wikipedisty bude těžší najít to, co potřebují, varuje předseda spolku Wikimedia ČR Vojtěch Dostál. Česká mutace internetové encyklopedie se na jeden den vypnula, aby na problém upozornila. Pokud směrnice projde, dá zpravodajským webům právo vybírat licenční poplatek za to, že někdo bude citovat část jejich obsahu, poznáme to všichni, Wikipedie je výkvět svobodného internetu, tvrdí Dostál.