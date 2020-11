Zkoumáme, do jaké míry může koronavirus poškozovat srdce, objevují se myokardy a krevní sraženiny, některé studie jsou alarmující, zajímají nás i mladí, někdy se mluví o tom, že koronavirus způsobuje zánět cév, to vede u nich ke smrti, minimálně profesionální sportovci by měli jít na EKG před návratem po covidu, říká imunoložka Daniela Čiháková, která působí na Johns Hopkins University v USA.