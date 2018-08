Česku hrozí katastrofální sucho a nedostatek vody, lidé si myslí, že přírodu nepotřebují, říká Fanta

dnes | Hlavní příčinou oteplování je lidská činnost, mluví se o tom 50 let a najednou jsme překvapení. Jsme na střeše Evropy, žádná voda sem nepřiteče, jsme závislí pouze na tom, co naprší. Politiky to nezajímá, chybí vize a koncepce péče o krajinu, říká Josef Fanta, odborník na krajinu, který působil i na Univerzitě v Amsterdamu. Dodává, že země západní Evropy si obdobím jednostranného ekonomického růstu prošly už v poválečném období, u nás tehdejší režim o takové záležitosti neměl žádný zájem.