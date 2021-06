Názory na příponu -ová se mezi lingvisty liší, tohle téma se ale řeší každý rok, je to kontroverzní téma. Češtinu jako takovou to nezkomplikuje, ale zkomplikuje to situace v určitých kontextech, říká korektor a popularizátor češtiny Jarmil Vepřek. Nejspíš nastanou komunikační problémy, ale čeština si s tím poradí. Nerovnost žen nevyřešíme tím, že dáme pryč sufix z příjmení, dodává.