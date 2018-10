Chceme přestat tajit, že se léčíme, depresi nepřekonáte vůlí, říká Janíček

dnes | Dostáváte nás do izolace. Ani za posledních sto let neuvěřitelně rychlého rozvoje vědy jste na nás nezměnili názor. O rozdělení a projevech psychických onemocnění víte jen to, co vidíte v hororech nebo v bulváru. Tvrdíte, že bereme léky, které negativně ovlivňují nebo mění naši osobnost. Přitom se sami nebojíte konzumovat neuvěřitelné množství léků na hubnutí, na usnutí, proti bolesti, říká v DVTV Apel Jeroným Janíček, autor dokumentárního cyklu Život za zdí, který slouží jako průvodce psychiatrickou péčí v Česku.