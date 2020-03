Musíme to vydržet, pokud chceme mít naději to zvládnout. Všichni musí respektovat nařízení vlády. Cílem opatření je co nejvíce omezit mezilidský kontakt. Nechal jsem nakoupit desítky tisíc respirátorů pro policii, teď vykrýváme i potřeby ministerstva zdravotnictví, dodávka roušek do Číny byla iniciativa soukromých subjektů, firem, krajů a obcí, říká ministr vnitra Jan Hamáček.

