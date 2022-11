Chcete se podívat do vesmíru? Stačí si koupit letenku, říká konstruktér raket Lai

„Nemusíte absolvovat intenzivní půlroční výcvik jako astronauti, stačí vám dva a půl dne. Samotný let, od zažehnutí motorů až po přistání, trvá 11 minut,” říká hlavní konstruktér raket společnosti Blue Origin Gary Lai, který přijel do Česka na evropskou konferenci Future Port Youth. „Chcete se podívat do vesmíru? Stačí si koupit letenku. Během několika let se bude takto létat každý den,” dodává.

