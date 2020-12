Kdyby se očkování povedlo, je možné, že by k třetí vlně vůbec nedošlo. Z očkování se stala politická záležitost, každý, kdo se kolem toho pohybuje, musí být znepokojen, obavy, jestli se to celé zvládne, jsou namístě. Jestli chceme normální život, musíme očkovat, říká Roman Chlíbek, vedoucí epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví. Kampaň je zanedbaná, máme co dohánět, dodává.