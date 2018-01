Chovanec slavící se Zemanem? Hrdá a sebevědomá ČSSD by na pódiu s Okamurou stát neměla, říká Hamáček

dnes | Miloš Zeman můj hlas dostal, chci věřit tomu, že se pokusí příkopy zahrnovat, říká Jan Hamáček, kandidát na předsedu ČSSD. To, že prezidenta přišel do jeho štábu podpořit úřadující šéf strany Milan Chovanec, ho prý nepřekvapilo. Byl bych rád, aby o budoucnosti sociální demokracie nerozhodovala prezidentská volba. A nebude o ní rozhodovat ani Andrej Babiš, upozorňuje. Nedovede si prý představit, že by sociální demokracie uzavřela dohodu o toleranci menšinové vlády hnutí ANO, účast v koalici ale nevylučuje.