Se systémem denně pracují stovky lidí, státní správa udělala kus práce, špatně ale komunikuje směrem k občanům. Dali jsme doporučení, jaká data by měli dávat ven, říká šéf společnosti Keboola a člen iniciativy Covid19cz Pavel Doležal. Krajské hygienické stanice měly vlastní postupy, 50 let se tu nic nedělo a do toho jim škrtali rozpočty. A stejné to bylo všude na Západě, upozorňuje Doležal.